Governo diz que já investiu sete milhões de euros naquela linha. E aponta o dedo ao governo anterior.

As carruagens que circulam na linha de Cascais contam com várias décadas, algumas já vêm dos anos 50 do século XX, mas novos investimentos de fundo só com a reprogramação dos fundos do Portugal 2020, adiantou esta quarta-feira, Pedro Marques, ministro do Planeamento e das Infraestruturas.

