Pedidos de patente de Portugal cresceram quase 50% para 220 em 2018

É um dos maiores crescimentos registados entre os 38 estados-membros do Instituto Europeu de Patentes (EPO) e o maior número de patentes registado anualmente. Em 2018, entidades portugueses registaram 220 pedidos de patentes no EPO, o que representa um crescimento de 46,7%, de acordo com o comunicado enviado às redações.

