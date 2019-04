Cresce a evidência de que não é possível encontrar racionalidade para o conflito entre a atitude reformista das por vezes propostas contraditórias de reorganização da governança interna da União Europeia e a rigidez da resposta ao Brexit do Reino Unido, que, por seu lado, preferiu a rutura a um envolvimento prudente no inevitável processo de reforma. Os previsíveis resultados destas atitudes não vaticinam a possibilidade de evitar que o futuro aconteça em liberdade enquanto as cimeiras se multiplicam. Uma das dificuldades já visível, e que não pode evitar-se relacionar com a evolução dos populismos, é que finalmente parece admitir-se que a alegria da queda do Muro de Berlim levou a não assumir que a Europa de duas metades se unificava, tendo uma metade com meio século de democracia empenhada em harmonizar a evolução e a redefinição das soberanias e a outra vencia a luta contra a submissão violenta ao nazismo alemão ou ao sovietismo, mas para recuperar a soberania que tinha perdido. As alterações da soberania que na própria metade ocidental não têm deixado de encontrar dificuldades, e até humilhações, conduziram no leste a uma atitude também inspiradora dos populismos que ameaçam as próximas eleições, as quais, nas palavras de Marci Shore, consideram paternalismo ocidental o emaranhado de normativos, de centros de decisão que muitas vezes impuseram a autoridade técnica e científica como suficientemente legitimadora.