Paulo Campos: o ex-governante no centro das investigações às PPP

Os europeus têm o hábito de não gostar dos presidentes americanos, sobretudo se forem republicanos, mas de depender da sua política externa e de defesa para garantir a sua segurança. A maior novidade com Trump é que, além de não gostarem do presidente - e com várias boas razões, desta vez -, agora não podem ter a certeza de contar com as armas e o dinheiro americanos para defender os seus interesses. O resultado disto tem sido uma enorme discussão sobre a política externa americana atual, que ninguém parece conseguir definir muito bem qual é. Coisa interessante, mas em vez de discutir a América, é melhor começarmos a discutir a Europa e o seu papel no mundo.