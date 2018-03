Pub

Um dos maiores nomes do mundo da tecnologia e as suas duas empresas parecem ter aderido ao movimento #deletefacebook

O tumulto em torno da polémica do Facebook com a Cambridge Analytica ainda não terminou. A rede social acabou de perder três "clientes" importantes: o perfil de Elon Musk e as páginas das empresas Tesla e SpaceX.

