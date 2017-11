Pub

Desde 2013, a Fruut já aproveitou 15 milhões de peças de fruta fresca, correspondentes a 2500 toneladas.

Perto de Viseu, na fábrica da Frueat, dona da marca Fruut, depois de lavadas, descascadas, descaroçadas e laminadas, as maçãs sobem para a câmara de desidratação com circulação de ar quente (a um máximo de 80 graus), onde irá passar por 13 tapetes rolantes em serpentina, ao longo de oito horas, até se transformarem no produto final: 100% fruta desidratada, sem adição de açúcar, corantes ou conservantes.

