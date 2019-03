Parceria BMW/Critical Software com 600 pessoas ainda em 2019

A BMW e a Critical Software já estão a preparar a próxima etapa do consórcio para desenvolvimento de tecnologias na indústria automóvel. Alemães e portugueses querem ter 600 pessoas na Critical TechWorks até ao final de 2019 e já admitem que podem chegar aos 1000 funcionários nos próximos anos. As duas empresas inauguraram esta quarta-feira as novas instalações da Critical TechWorks em Lisboa.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia