Palácio Povolide será reabilitado e mantém sede do Ateneu de Lisboa

Apresentação da maqueta do que seria o futuro Ateneu Olímpico, no Ateneu Comercial, com a presença do Presidente da República, Marechal Óscar Carmona, rodeado pelos quadros responsáveis pela instituição, em 1937.

A casa que pertenceu ao Conde de Burnay e, desde 1895 alberga o Ateneu Comercial de Lisboa, vai ser reabilitada. O Palácio Povolide será parcialmente vendido a um grupo de investidores, o que garantirá uma recuperação do edifício histórico. Garante-se também a sede de uma das mais antigas coletividades da capital, que enfrentou um plano de recuperação judicial para garantir a sobrevivência.

O imóvel está encerrado há dez anos e em elevado estado de degradação. A reabilitação só é possível graças à entrada de um parceiro que, sabe o Dinheiro Vivo, se trata de um veículo de investimento que reúne um conjunto de investidores, nacionais e estrangeiros, liderado pela Vogue, e que ficará com parte do imóvel. O valor do investimento não foi conhecido.

Joaquim Faustino, presidente do Ateneu Comercial de Lisboa, assume a vitória. "A alternativa era o clube ficar sem sede, fechar de vez e extinguir-se definitivamente",diz, assumido que, "com a aceitação da nossa proposta junto do atual parceiro e investidor local será possível manter a sede do Ateneu nas suas históricas instalações, preservar algumas das suas atividades lúdicas e associativas bem como manter todo o seu espólio. Não menos importante, é a salvaguarda dos postos de trabalho. Com esta solução logra-se também manter os postos de trabalhos dos nossos funcionários", felicita.

O novo projeto não esquece a herança cultural que o clube lisboeta traz e recorda, numa zona criada para o efeito, os antigos clubes da cidade, entretanto já desaparecidos, e onde será exposto espólio que preserve a memória e herança da cidade. O Ateneu também garante que as atividade lúdicas a que habituou os lisboetas vão regressar ao Palácio.

Comemoração do 75º aniversário do Ateneu, num evento acompanhado pelo Diário de Notícias

No exterior do edifício, uma parte dos jardins também será aberta ao público, passando a fazer uma ligação ao jardim do Torel.

A reabilitação fica na mão da arquitecta Ana Costa, que elogia o edifício-memória que faz parte do imaginário da cidade e que agora ganha nova vida. "São várias as memórias acumuladas naquele espaço que foi durante tanto tempo vivido por pessoas de todas as faixas etárias e todos os estratos sociais e que hoje é com tristeza que assistimos à degradação galopante dos seus espaço. A oportunidade de poder participar num projeto que voltasse a dar dignidade ao palácio não apenas numa ótica de recuperação dos salões históricos mas sobretudo na recuperação dum modo de viver e da memória do "nosso Ateneu", foi um desafio especial. A ideia de encontrar uma combinação de usos que o devolva ao público e mais importante ainda, a preservação dum espaço "vivo" dedicado ao Ateneu e à preservação da memórias da cultura de clubes similares, é, sem dúvida, uma abordagem que nos interessa também como cidadãos".

Além do lado cultural, o edifício terá também uma vertente imobiliária que tudo indica será para habitação.

Jornalista do Dinheiro Vivo