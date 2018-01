Pub

Fundador da Web Summit partilha vídeo com imagens intercaladas da cimeira e de Lisboa, incluindo uma do polémico jantar no Panteão Nacional

Paddy Cosgrave, fundador da Web Summit, partilhou esta sexta-feira um vídeo promocional com imagens intercaladas da cimeira e de Lisboa, incluindo uma do polémico jantar no Panteão Nacional.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia