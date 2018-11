Outras touradas do Orçamento: as medidas mais arriscadas

A polémica com o IVA das touradas é como uma brincadeira de meninos comparada com o potencial impacto orçamental e danos políticos que outras medidas podem trazer caso os partidos que não são governo (os da esquerda que apoiam o Executivo no Parlamento e a oposição de direita) chumbem ou compliquem os planos orçamentais para 2019.

