Ouro do Banco de Portugal valorizou 481 milhões em 2018

A reserva de ouro do Banco de Portugal valorizou 481 milhões de euros em 2018. Está avaliada em 13 786 milhões, uma subida de 3% face ao ano anterior, indicou esta sexta-feira a instituição liderada por Carlos Costa no relatório de atividade e contas de 2018. O Banco de Portugal voltou a não mexer nestas reservas que são umas das maiores do mundo.

