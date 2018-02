Pub

Está tudo a postos para a 90ª edição da entrega de prémios e o Dinheiro Vivo mostra-lhe quanto custou e quando está a render cada um dos nomeados

Já falta pouco para aquela que é considerada a cerimónia mais aguardada do cinema de Hollywood. A 90ª edição dos Óscares acontece no dia 04 de março no Dolby Theater, em Los Angeles, e os nomeados já são conhecidos desde o final de janeiro.

