Veja as imagens. Ainda à entrada do restaurante, o cliente é logo influenciado pelo menu - a sua apresentação determina a escolha dos pratos

Quem quer atrair clientes tem de ter alguns truques na manga. E no caso da restauração, tudo começa pelo menu. As cartas são poderosas ferramentas de marketing, das mais sofisticadas, com poder suficiente para levar o cliente a escolher os pratos que se quiser.

