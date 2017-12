Pub

Os supervisores financeiros têm alertado para um conjunto de riscos para quem compra moedas digitais como as bitcoins.

Sem supervisão

Os supervisores financeiros têm feito sucessivos alertas sobre os perigos das moedas virtuais, como a bitcoin. O Banco de Portugal publicou nos últimos anos avisos a explicar que "as moedas virtuais não são seguras. As entidades que emitem e comercializam "moedas virtuais" não são reguladas nem supervisionadas por qualquer autoridade do sistema financeiro, nacional ou europeia.

