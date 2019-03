Os Recursos Estratégicos do Estado

O Orçamento deve ser cada vez mais o instrumento para a consolidação de um Estado Inteligente, onde os recursos sejam usados de forma adequada. O Estado existe para servir os cidadãos e estes têm que se rever na capacidade positiva deste de legitimar uma relação de confiança essencial. Quando David Osborne nos fala da crescente oportunidade e necessidade de recolocar na agenda o “reinventing the government”, está claramente a colocar a tónica num dos elementos centrais da modernidade competitiva das nações. Importa mais do que nunca reposicionar o Estado como “pivot” central da organização, monitorização e funcionamento adequado da nossa Sociedade e fazer com que os cidadãos se sintam perfeitamente legitimados numa relação de confiança validada por um Novo Contrato Social.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia