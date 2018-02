Pub

Tão ou mais importante que a final do campeonato de futebol americano é o intervalo, onde as marcas lutam com milhões por uns segundos de atenção.

É um evento exclusivamente norte-americano, mas acompanhado, ano após ano, pelo resto do mundo. Tal como aconteceu nos anos anteriores, o Super Bowl deste ano contou com cerca de 190 milhões de espectadores espalhados pelo mundo. Deste total, cerca de 33% das pessoas que seguem a partida pela televisão estão mais interessadas na publicidade do que no jogo, segundo um estudo da Gallup.

