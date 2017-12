Pub

Jeff Bezos é o novo homem mais rico do mundo, com uma fortuna acumulada de 99,6 mil milhões de dólares

As 500 pessoas mais ricas do mundo viram a sua fortuna crescer cerca de um bilião de dólares (842,8 mil milhões de euros) em 2017. As valorizações das empresas no mercado bolsista explicam este aumento, que é mais de quatro vezes superior ao ganho verificado em 2016, segundo os dados foram revelados esta quarta-feira pela Bloomberg, que recorre ao seu índice dos multimilionários.

