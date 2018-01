Pub

Processo orçamental português é mais opaco que o da Bulgária, Geórgia ou Roménia, indica estudo do IPP. Mas está melhor do que no tempo do PSD-CDS.

"O Orçamento do Estado [OE] português é menos transparente que o da Rússia ou do Brasil", defende um estudo que analisou o processo orçamental de 2017 em 115 países intitulado "Open Budget Survey 2017 (OBS)" ou Inquérito sobre o Orçamento Aberto. Neste ranking, o país aparece em 22º lugar.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia