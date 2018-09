Operadores não podem cobrar por faturas simples em papel

As operadoras de telecomunicações não podem cobrar pela emissão de faturas simples e em papel com o detalhe exigido por lei e vão ter de passar a incluir nestas prazos e custos de fidelização, revela em comunicado o regulador do setor, a ANACOM - Autoridade Nacional das Comunicações, num comunicado publicado no site.

Entre a informação a constar da fatura disponibilizada gratuitamente, quer esta seja em papel ou eletrónica, deverá incluir-se "a data em que termina o período de fidelização e os eventuais encargos a suportar pelo cliente caso este queira terminar o contrato na data da emissão da fatura".

"A ANACOM definiu o grau de detalhe e informação a incluir nas faturas que os assinantes que solicitem fatura detalhada receberão gratuitamente. O nível de detalhe definido permite ainda um seguimento mais fácil, discriminado e transparente dos gastos associados aos pacotes de serviços, sobretudo quando existem consumos adicionais."

Assim, o regulador mostra-se favorável a que "os operadores de telecomunicações não [possam] cobrar aos clientes pela emissão e envio de faturas com o detalhe mínimo agora definido, nem pelas faturas sem detalhe ou com um detalhe inferior ao definido, independentemente do suporte e do meio utilizado."

"O sentido provável de decisão" será ainda submetido a "audiência prévia e a consulta pública durante 20 dias úteis, decorrendo até 3 de julho de 2018".

O Dinheiro Vivo recorda que desde 1 de abril que o Meo, da Altice, está a cobrar pelo envio de faturas em papel. A Deco considera que a decisão do operador é uma alteração contratual que tem de ser comunicada com antecedência, dando a possibilidade de rescisão de contrato sem penalizações, mesmo em período de fidelização.

A decisão surge após queixas de consumidores relacionadas com estas cobranças.

Na nota, a ANACOM explica que "definiu o grau de detalhe e informação a incluir nas faturas que os assinantes que solicitem fatura detalhada receberão gratuitamente" para assim "permitir aos consumidores verificar as prestações cujo pagamento lhes é exigido e tomar decisões informadas na defesa dos seus direitos e interesses".

Este nível de detalhe definido "permite ainda um seguimento mais fácil, discriminado e transparente dos gastos associados aos pacotes de serviços, sobretudo quando existem consumos adicionais", sustenta o regulador na nota.

Ao todo, são quatro os grupos informativos que a ANACOM define para as novas faturas detalhadas, entre os quais um que "identifica o assinante destinatário da fatura e o período a que a mesma respeita", um que "permite ao assinante verificar e controlar os custos em que incorre com os serviços de comunicações que contratou, sabendo ainda por quanto tempo suportará esses custos, caso o contrato tenha um período de fidelização associado".

Há ainda um grupo informativo que "permite ao assinante saber em que termos e qual o prazo que tem para pagar a fatura e, em caso de dúvida ou de discordância quanto ao valor a pagar, como contactar o prestador de serviços" ou reclamar.

Acrescem elementos que vão permitir "ao assinante monitorizar os seus consumos e correspondentes gastos, podendo controlar a despesa em que incorre", informação que o regulador classifica como "especialmente relevante no contexto atual, em que a maioria dos contratos respeitam a pacotes aos quais é possível adicionar um número crescente de serviços, aplicações ou comunicações adicionais".

A ANACOM ressalva, contudo, que este nível de informação e de detalhe agora estipulado "não invalida que, por sua iniciativa ou a pedido expresso dos clientes, os operadores emitam ou enviem faturas com um detalhe e informação superiores ao definido", sendo que isso poderá estar sujeito a custos.