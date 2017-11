Pub

Esta ação desencadeada pela Autoridade Tributária e Aduaneira visou controlar o comércio de carros usados.

Cerca de 1900 stands de automóveis localizados em várias zonas do país foram fiscalizados pela Autoridade Tributária e Aduaneira. A operação, batizada de "Janete usada" colocou no terreno quase 500 inspetores tributários que focaram a sua atenção na recolha de informação relativa ao controlo da comercialização de carros usados, nomeadamente os adquiridos fora do país.

