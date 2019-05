Onde há mais greves? Na Educação e na Justiça… mas pouco resolvem

A luta dos professores pela reposição da totalidade do tempo de carreira congelado tem feito mossa nas escolas de norte a sul. Mesmo sem greves gerais, basta fazer as contas à quantidade de paralisações parciais já registadas neste ano para dissipar as dúvidas: de janeiro a abril, a Fenprof convocou 74 dias de greve, praticamente uma em cada dia útil. Mais do que isso, se descontarmos os 22 dias de férias escolares e o feriado compreendidos nesse período dos primeiros quatro meses do ano.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia