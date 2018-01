Pub

Subida reflete o impacto do aumento da esperança de vida no fator de sustentabilidade em relação à determinação da idade de reforma para o próximo ano

A idade da reforma vai subir mais um mês em 2019. Quem quiser reformar-se sem penalizações no próximo ano terá de ter 66 anos e cinco meses, segundo a portaria publicada esta quinta-feira em Diário da República. Esta subida reflete o impacto do aumento da esperança de vida no fator de sustentabilidade em relação à determinação da idade de reforma para o próximo ano.

