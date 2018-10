Listas de utentes por médico de família revistas quando se atingir cobertura de 99%

Segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2019 entregue na noite de segunda-feira no parlamento, o Governo irá rever "a dimensão da lista de utentes inscritos por médico de família", quando "a taxa de cobertura total de utentes com médico de família for igual ou superior a 99%".

A redução da lista de utentes por médico de família tem sido uma das principais reivindicações dos sindicatos médicos. Atualmente, os médicos têm listas até 1900 utentes cada e os sindicatos advogam uma redução até aos 1500 utentes.

A proposta do Orçamento do Estado refere ainda que no próximo ano o Governo vai tomar "as medidas adequadas para que todos os utentes tenham um médico de família atribuído".