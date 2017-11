Pub

Portugal vai crescer menos em 2018, cerca de 2,3%, e baixar o défice público para 1% do PIB no ano que vem, depois de 1,5% em 2017.

Portugal vai crescer menos em 2018, cerca de 2,3%, e baixar o défice público para 1% do Produto Interno Bruto (PIB) no ano que vem, depois de 1,5% em 2017, prevê a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). No entanto, deixa um aviso: o governo deve acabar com estas expansões orçamentais porque tem uma dívida enorme para reduzir.

