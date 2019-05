OCDE. Dinamismo das exportações nacionais tem o pior registo da década

A expansão das exportações portuguesas, o motor do crescimento nos últimos anos, deverá registar o pior momento da última década (desde 2009, quando cederam 10%), avançando uns meros 2,4% este ano, indica a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE), no novo panorama sobre as economias mais desenvolvidas do mundo (outlook), divulgado esta terça-feira.

