As obras na linha férrea vão condicionar o tempo da viagem de comboio entre as estações de Santa Apolónia, em Lisboa, e Campanhã, no Porto, por razões de segurança. A partir de julho, serão acrescentados entre sete e dez minutos à ligação entre as duas maiores cidades do país.

