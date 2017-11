Pub

O clube azul e branco assinala que a bandeira do clube foi colocada a meia haste

O FC Porto lamentou esta quarta-feira a morte de Belmiro de Azevedo, antigo dirigente, atleta e sócio do clube há 55 anos, com uma nota de condolências à família e amigos do empresário.

"O FC Porto envia condolências à família e amigos de Belmiro Mendes de Azevedo, ex-dirigente e atleta do clube, que faleceu esta quarta-feira, no Hospital da CUF, no Porto, aos 79 anos", refere o clube na sua página oficial.

O clube lembrou que o antigo chairman do grupo Sonae "era o sócio 1.714" dos 'dragões', há 55 anos, que já lhe tinha valido a distinção com a roseta de ouro, além de ter sido andebolista do FC Porto e dirigente da secção de natação.

A finalizar a nota, o clube portista assinala que a bandeira do clube foi colocada a meia haste.

O empresário Belmiro de Azevedo morreu hoje aos 79 anos, depois de décadas ligado à Sonae, onde chegou há mais de 50 anos e que transformou num império com negócios em várias áreas e extensa atividade internacional.

O velório do empresário realiza-se hoje na Paróquia de Cristo Rei, no Porto, a partir das 20:00, comunicou o Grupo Sonae em comunicado.

A missa de corpo presente decorrerá no mesmo local, na quinta-feira, às 16:00, seguida de uma cerimónia fúnebre reservada à família.