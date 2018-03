Pub

Estivemos na apresentação da nova série P20. A Huawei prometeu ter conseguido colocar as câmaras de smartphone ao nível das câmaras profissionais.

Chama-se P20 Pro, tem 6,1 polegadas - é maior do que o iPhone X e ligeiramente mais pequeno do que o Samsung S9 Plus - e é, segundo a Huawei, o telefone com a melhor câmara de sempre. A marca chinesa que tem crescido na Europa apresentou com pompa e circunstância o seu novo topo de gama, que chega com duas câmaras, o P20 (5,8") e na versão em destaque, com três câmaras.

