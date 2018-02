Pub

Lisboa e Porto recebem a maior Feira de Mestrados e Pós-Graduações do país, organizada pela Associação Inspirar o Futuro.

A Alameda da Universidade de Lisboa e o Palácio dos CTT no Porto vão ajudar a orientar os estudantes que pensam continuar no ensino superior. Mais de 40 Instituições vão divulgar as suas ofertas de Mestrados e Pós-Graduações, nos dias 22 de fevereiro, em Lisboa, e 8 de março, no Porto. Este é o evento de maior destaque do projeto universitário Unlimited Future organizado pela associação Inspirar o Futuro.

