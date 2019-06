O que devo ter em conta na hora de comprar um smartphone?

Ao longo da história ocidental, são várias as tentativas de organizar a circunstância em termos de que uma ordem juridicamente organizada e respeitada evite os conflitos armados. No século passado, com um espaço de vinte anos de acreditada prosperidade pelo menos entre os europeus, duas conflagrações mundiais, a de 1914-1918 e a de 1939-1945, terminaram respetivamente pela organização da Sociedade das Nações e da ONU, ambas submetidas a um paradigma que era o do "nunca mais" ao recurso às armas, sobretudo na última, tendo presente a temerosa capacidade de destruição demonstrada pela posse de armamento atómico.