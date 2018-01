Pub

Enquanto nas rodas de chope das classes médias e altas de São Paulo o estado mais populoso, mais rico, mais poderoso e mais liberal do Brasil - se fala em "meritocracia" e em outros conceitos importados de países com perfil social diferente, se exige estado mínimo e se clama por pena de morte para os criminosos das favelas, como se eles fossem exemplares de outra espécie e não seres humanos de carne e osso, os dados do país real teimam em deitar água nesses chopes.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia