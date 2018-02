Pub

Profissional deixa de a partir de março de ser responsável ibérico e pela áfrica subsariana da empresa do grupo de comunicação Dentsu Aegis

Nuno Santos está de saída da The Story Lab, anunciou o profissional na sua página do Facebook. Fica como responsável ibérico e para a áfrica subsariana da empresa do grupo de comunicação Dentsu Aegis até março.

