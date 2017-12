Pub

De Nova Iorque chegam as escolhas do criativo no mundo Nuno Pestana Teixeira. Veja o Melhor de 2017 segundo o criativo da TBWA/Chiat/Day

Doze meses de publicidade é muito anúncio para recordar. Mas há uns quantos cuja criatividade ou mensagem nos ficam na memória. Nuno Pestana Teixeira selecionou cinco campanhas que cumprem estes requisitos.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia