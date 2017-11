Pub

O número de funcionários públicos aumentou 0,8% no terceiro trimestre deste ano, face ao trimestre homólogo de 2016, totalizando 661.429.

A Administração Pública fechou o terceiro trimestre deste ano com um total de 661.429 trabalhadores. São mais 5259 postos de trabalho do que os registados no final de setembro de 2016, segundo indica a Síntese Estatística do Emprego Públicos, divulgada esta quarta-feira pela Direção Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP).

