Pub

Centros de emprego tinham 403.771 desempregados registos no final de dezembro, o valor mais baixo desde outubro de 2008

O número de desempregados registados nos centros de emprego foi de 403.771 no final de 2017, o que representa uma descida de 16,3% (78.785) em relação ao ano anterior, de acordo com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia