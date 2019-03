Novos passes, livros escolares e luz reduzem inflação até 0,8% em 2019

A inflação projetada para este ano foi fortemente revista em baixa pelo Banco de Portugal (BdP) por causa do efeito de medidas como os novos passes dos transportes coletivos, a regulação dos preços dos manuais escolares e dos preços da eletricidade. A correção esperada nos preços cobrados no setor do turismo também ajuda a essa baixa.

