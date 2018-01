Pub

Existe compromisso "em termos de rentabilidade do banco, não sobre despedimentos nem balcões", defendeu Mário Centeno

O Novo Banco pode despedir e fechar balcões, se a gestão do banco assim o entender. Quando a norte-americana Lone Star comprou o Novo Banco em outubro passado não foi obrigada a comprometer--se com a manutenção de postos de trabalho e número de balcões do banco.

Mário Centeno, ministro das Finanças, afirmou ontem, numa audição na Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia da República, que o fundo americano Lone Star assumiu compromissos que incluem garantir que o banco tem "um nível de resultados e de solvência condizentes com a sua existência".

Mas Ricardo Mourinho Félix, secretário de Estado adjunto e das Finanças, lembrou que cabe ao Novo Banco tomar as decisões de gestão que entenda serem as mais adequadas. E isso pode implicar "fecho de balcão ou rescisões ou reformas antecipadas". O Lone Star injetou no banco mil milhões de euros e sua intenção como comprador do Novo Banco não é reduzir o ativo que comprou, defendeu.

Entre janeiro e setembro de 2017, o Novo Banco reduziu em 390 o número de trabalhadores em Portugal. A venda do banco ao fundo de investimento norte-americano ficou concluída em outubro último.

Estado pode ter perdas

O Novo Banco nunca foi um banco bom desde que foi criado a 3 de agosto de 2014 e existe o risco de os contribuintes virem a ter de suportar prejuízos relacionados com o banco, disse o ministro das Finanças. Mário Centeno reiterou que ainda não se sabe se não haverá necessidade de o Fundo de Resolução vir a ter de fazer novas injeções de capital no Novo Banco.

Nas contas de 2016, o Fundo de Resolução dá como perdidos os 4,9 mil milhões de euros injetados no Novo Banco aquando da sua criação.

"O banco não era bom", afirmou Centeno na mesma audição, adiantando, que "o banco não era vendável". "Esse risco [de perdas para o erário público] existe desde que se acione um mecanismo de resolução na forma como foi acionado a 3 de agosto de 2014. O que há a fazer é minimizar os riscos e a sua materialização no erário público", disse.

O Novo Banco foi vendido à Lone Star em outubro de 2017, tendo a norte-americana de injetar mil milhões de euros no banco. No entanto, foram dadas garantias que pode implicar novas injeções de capital no banco por parte do Fundo de Resolução, que é financiado pelo conjunto dos bancos.

"Temos uma gestão de um conjunto de ativos [no Novo Banco] cujo resultado pode ter impacto de injeções de capital adicionais. Esse risco existe. É importante que o Fundo de Resolução esteja ciente da necessidade de gerir esse risco. É importante que estejamos todos avisados de que há um risco em toda esta operação", alertou Mário Centeno.