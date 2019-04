Primeiro foram as notas de cinco euros, em 2013, seguidas das de 10 em 2014. Um ano depois começaram a circular as novas notas de 20 euros e as de 50. Agora é a vez das maiores. As novas notas de 100 e 200 euros vão entrar em circulação a partir de 28 de maio, avança o El País.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia