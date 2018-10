As novas notas de 100 e 200 euros vão entrar em circulação na Europa a partir de 28 de maio de 2019, terão a mesma cor, mas serão mais pequenas e com novos elementos de segurança, foi anunciado esta segunda-feira. As de 500 euros não serão substituídas, ficando a circular as que já existem.

