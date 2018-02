Pub

Depois de serem selecionados, os jovens têm formação intensiva de duas semanas e em regime de internato.

A Novabase, empresa da área das tecnologias da informação, pretende recrutar 100 jovens universitários ao longo de 2018. À semelhança do que acontece em anos anteriores, o roadshow Novabase Academy vai percorrer várias instituições de ensino superior no país de forma a conhecer os recém-formados que possam integrar as áreas de telecomunicações, serviços financeiros, governo, transportes e energia.

