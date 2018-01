Pub

Administrador da Brisa diz que dentro das cidades "ficarão pouco mais de 10% dos carros" atualmente em circulação nas zonas urbanas.

A transformação da mobilidade terá impacto sobretudo fora das grandes cidades. É nas autoestradas e estradas nacionais que circulam grande parte dos veículos diariamente, no entender de Pedro Rocha e Melo, vice-presidente do conselho de administração da Brisa. Todos os operadores, por isso, terão de mudar todo o seu modelo de negócio, concluíram os participantes no debate sobre "os desafios e uma nova ambição para a mobilidade", que realizou-se esta sexta-feira no warm up da Lisbon Mobi Summit.

