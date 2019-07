Nova funcionalidade do Whatsapp é das mais desejadas

Um banco central, como o Banco da Inglaterra ou o Banco Central Europeu (BCE), existe para gerir as moedas nacionais ou das uniões monetárias. Nessa gestão, tem de se preocupar com o controle da inflação e, seguindo teorias já com algumas décadas, mas em que muitos ortodoxos não querem acreditar porque não lhes convém, com a correcta gestão da moeda de que as economias necessitam para a actividade corrente. Perante essas duas funções, natural tem sido que haja um determinado grau de coordenação política entre bancos centrais e governos nacionais, pois são funções em que diferentes políticas se cruzam. Essa coordenação nem sempre existiu com a mesma força, por esse mundo fora, e houve ocasiões de conflito entre governos e bancos centrais, mas era uma das garantias da correcta gestão da política monetária, financeira e económica.