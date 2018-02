Pub

O Gmail Go, além de gastar menos dados, também ocupa menos espaço no armazenamento interno do smartphone.

A Google quer monopolizar o uso das contas de e-mail. Ainda esta semana, uma notícia divulgada pelo El Mundo dava conta que seria cada vez mais difícil enviar um e-mail do aplicativo de correio da Google, o Gmail, para quem não tivesse conta criada na mesma aplicação. Para tentar chamar mais clientes para os seus serviços de forma menos "forçosa", a empresa lançou o Gmail Go.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia