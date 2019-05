Notas de escudo por trocar rendem 55,6 milhões ao Banco de Portugal

Os resultados do Banco de Portugal tiveram um contributo por parte dos detentores de notas de escudo que não as trocaram atempadamente. A 1 de janeiro do ano passado prescreveram cinco notas e ficaram por trocar 55,6 milhões de euros, segundo dados constantes no relatório de atividade e contas de 2018 do Banco de Portugal, divulgado esta sexta-feira.

