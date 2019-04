Normas da CGD não obrigavam a justificar créditos contra parecer de risco

Os créditos concedidos pela Caixa Geral de Depósitos contra ou sem cumprir as recomendações dos pareceres de risco causaram prejuízos de centenas e milhões ao banco público, segundo a auditoria especial da EY. A luz verde a esses empréstimos foi dada sem que as justificações aparecessem nas atas dos conselhos de crédito. E o antigo secretário-geral do banco público garante que “de acordo com as normas internas a justificação não devia constar” e que a inexistência de garantias também estava prevista.

