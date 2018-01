Pub

A rede hoteleira espanhola Barceló tentou comprar a rival conterrânea NH Hotel (aproveitando-se da situação financeiramente conturbada da empresa).

O objetivo da Barceló com a compra da NH Hotel era o de criar um dos maiores grupos hoteleiros do mundo. Acontece que a proposta "não solicitada" de compra foi rejeitada. A informação é confirmada pela NH e, antes de a decisão ter sido tomada, a oferta foi "estudada a fundo, com a ajuda da análise financeira do Bank of America Merrill Lynch () e unanimemente rejeitada", pode ler-se num comunicado. O NH Hotel sublinha que a decisão final "defende os interesses do Grupo e de todos os seus acionistas".

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia