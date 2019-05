Netflix prepara ‘guerra’ contra Disney e compra marca de conteúdos infantis

Ainda este ano, a Disney prepara-se para atacar o mercado de streaming com um serviço em nome próprio, o Disney+. Com o império Walt Disney a ter na sua alçada várias franquias de sucesso, como ‘Star Wars’, Pixar ou o universo Marvel, há que não esquecer os clássicos da animação infantil com a chancela Disney. A pensar nisso, está também a própria empresa, que promete apostar numa plataforma infantil.

