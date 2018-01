Pub

Maria Feist é uma das protagonistas de "Life as a Mermaid", série que se tornou viral no YouTube

O que começou como um canal no YouTube é agora uma série viral que a Netflix poderá comprar já nos próximos meses. "Life as a Mermaid", uma história fantástica sobre duas sereias que vão viver para Malibu, está a receber um patrocínio da Netflix de centenas de milhares de dólares para a produção da quarta temporada. Uma das protagonistas é a atriz portuguesa Maria Feist, que está em Hollywood há três anos a singrar no teatro e produções independentes.

