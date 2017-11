Pub

O Netflix já está disponível através da box do Meo na posição 88, confirmou o Dinheiro Vivo junto do operador.

Em Junho a Altice, o grupo dono do Meo, fechou acordo com o serviço de vídeo streaming para vários mercados, incluindo Portugal. Acordo que agora se concretiza no mercado português, com o serviço a ficar disponível na box do operador na posição 88. A subscrição poderá ser feita diretamente na box, e os atuais clientes do serviço podem aceder colocando as suas credenciais.

