Nestlé reduz plástico. Novo Nesquik chega a Portugal em embalagem de papel

Foram nove meses de desenvolvimento para trazer à luz do dia a primeira embalagem reciclável da Nestlé: uma bolsa de papel. A pequena embalagem de papel do novo Nesquik All Natural chega este mês a Portugal, Alemanha, França, Espanha e Itália e sinaliza por onde deverá passar o futuro desenvolvimento das embalagens de produtos alimentares, reduzindo os milhões de toneladas de plástico que anualmente entram no circuito ambiental. Na Europa, menos de 30% do plástico é recolhido para reciclagem. Resultado? Anualmente, 12,7 mil milhões de toneladas de plástico acabam nos oceanos.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia